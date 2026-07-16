Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tufanpaşa Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Kerem U. idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kerem U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.