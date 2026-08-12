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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 01 ADY 445 ile 80 FK 017 plakalı iki otomobil, Şirinevler Mahallesi Ruhi Kılıçkıran Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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