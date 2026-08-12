Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sürücüleri öğrenilemeyen 01 ADY 445 ile 80 FK 017 plakalı iki otomobil, Şirinevler Mahallesi Ruhi Kılıçkıran Caddesi'nde çarpıştı.

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