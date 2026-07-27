Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 80 AHJ 313 plakalı otomobil ile 80 AHZ 535 plakalı otomobil, Yusufizzetin Köyü Kadirli-Sumbas kara yolunda çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

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