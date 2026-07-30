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        Osmaniye'de Kur'an kursu öğrencileri ormanı temizledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Osmaniye'de Kur'an kursu öğrencileri ormanı temizledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.


        Çamlıca Camisi'ndeki din görevlileri Mustafa Gedik ve Seyfi Akar koordinesinde başlatılan etkinlikte öğrenciler, ormanda temizlik çalışması yaptı. Toplanan çöpler, poşetlere doldurularak bertaraf edildi.


        Caminin imam hatibi Gedik, öğrencilerin çevreye duyarlı olmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

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