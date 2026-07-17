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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de minibüste yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de minibüste yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de bir minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Osmaniye'de minibüste yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de bir minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.A. idaresindeki minibüsü durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ekipler, sürücü ile araçta bulunan M.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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