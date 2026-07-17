Osmaniye'de minibüste yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu

Osmaniye'de bir minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.A. idaresindeki minibüsü durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler, sürücü ile araçta bulunan M.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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