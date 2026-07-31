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        Osmaniye'de otluk alandan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Osmaniye'de otluk alandan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Osmaniye'de otluk alandan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Osmaniye'de otluk alandan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Yarpuz köyü Türkü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Serdengeçti, yoğun mücadele sayesinde alevlerin geniş alana yayılmasının engellendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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