Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Osmaniye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda Hüseyin E. idaresindeki 80 AIF 360 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa E, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Tır lastiğinde çıkan yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü
        Tır lastiğinde çıkan yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü
        Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Yayla evinin bahçesine inen sincap yiyecek ararken görüntülendi
        Yayla evinin bahçesine inen sincap yiyecek ararken görüntülendi
        Doğadan topladığı andız çekirdeklerini koleksiyonluk tespihlere dönüştürüyo...
        Doğadan topladığı andız çekirdeklerini koleksiyonluk tespihlere dönüştürüyo...