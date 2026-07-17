Osmaniye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda Hüseyin E. idaresindeki 80 AIF 360 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa E, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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