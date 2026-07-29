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        Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kamil Kara Bulvarı batı çevre yolu kavşağında E.B, yönetimindeki 80 KT 308 plakalı otomobil ile R.C. idaresindeki 34 NKU 989 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Celal B. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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