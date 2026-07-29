Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kamil Kara Bulvarı batı çevre yolu kavşağında E.B, yönetimindeki 80 KT 308 plakalı otomobil ile R.C. idaresindeki 34 NKU 989 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Celal B. yaralandı. Yaralılar ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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