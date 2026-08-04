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        Osmaniye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Osmaniye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde H.D. idaresindeki otomobille B.T'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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