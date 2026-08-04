Osmaniye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 04.08.2026 - 17:31 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde H.D. idaresindeki otomobille B.T'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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