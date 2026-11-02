Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de refüje çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Osmaniye'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de refüje çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Ali Candan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, arkasındaki kişinin ise yaralandığını belirledi.

        Yaralı, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada
        Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin karıştığı ölümlü kaza kamerada
        Osmaniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
        Yangın çıkan evde yatağında ölü bulundu
        Yangın çıkan evde yatağında ölü bulundu
        Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti