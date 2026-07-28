Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de sağanakta su basan ahırdan koyunlarını çıkaran besici yaşadıklarını anlattı

        Osmaniye'de sağanakta su basan ahırdan koyunlarını çıkaran besici yaşadıklarını anlattı

        Osmaniye'de sağanak sonucu su basan ahırdaki koyunlarını çıkaran besici yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Osmaniye'de sağanakta su basan ahırdan koyunlarını çıkaran besici yaşadıklarını anlattı

        Osmaniye'de sağanak sonucu su basan ahırdaki koyunlarını çıkaran besici yaşadıklarını anlattı.

        Besici Mehmet Türkmen'in Korkut Ata Mahallesi'ndeki çiftliğinde bulunan ahırını 25 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak sonucu su bastı.

        Yaklaşık 200 koyunun bulunduğu ahırı su bastığını sabah saatlerinde ablasının uyandırmasıyla fark eden Türkmen, hayvanlarını kurtardı.

        Türkmen, AA muhabirine, çiftliğin güvenlik kamerası görüntülerine baktığında koyunlarını suyun içinde gördüğünü söyledi.

        Yağmurun şiddetini ilerleyen saatlerde biraz daha arttırdığını anlatan Türkmen, "O anda hayvanlar panik halindelerdi. Mahallenin gençleri ve komşum geldi. Onlar sayesinde 1 saat içerisinde koyunları kazasız belasız çıkardık." ifadelerini kullandı.

        Türkmen ve beraberindekilerin su basan ahırdaki koyunları çıkarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı
        Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" anlatıldı
        Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" anlatıldı
        Osmaniye'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralan...
        Osmaniye'de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralan...
        Osmaniye'de 31 kilo esrar ve 527 kök kenevir ele geçirildi
        Osmaniye'de 31 kilo esrar ve 527 kök kenevir ele geçirildi
        Osmaniye'de yangın çıkan kümesteki güvercinlerini kurtarmak isteyen kişi ya...
        Osmaniye'de yangın çıkan kümesteki güvercinlerini kurtarmak isteyen kişi ya...