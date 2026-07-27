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        Osmaniye'de sulama kanalına yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Osmaniye'de sulama kanalına yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AIN 130 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kanala yuvarlandı.

        Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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