Osmaniye'de sulama kanalına yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 27.07.2026 - 09:19 Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AIN 130 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kanala yuvarlandı.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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