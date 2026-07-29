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        Türkiye Beyazay Derneğinin Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 7 şubesi hizmete girdi

        Türkiye Beyazay Derneğinin Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösterecek 7 şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Türkiye Beyazay Derneğinin Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 7 şubesi hizmete girdi

        Türkiye Beyazay Derneğinin Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösterecek 7 şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Osmaniye'nin Kadirli, Düziçi, Bahçe, Toprakkale, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçelerindeki şubelerin toplu açılışı yapıldı.

        Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan engelli bireylerin sorunlarının çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Derneğin engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ayva, "Bakanlıklarla ortaklaşa çalışıyoruz, beraberiz. Bütün Türkiye'de eğitimde engellilikle ilgili 'dışlama ve bir kenarda bırakılma' davranışını ortadan kaldırmak için varız." dedi.

        Üniversitelerle işbirliği içinde olup TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer aldıklarını dile getiren Ayva, engelli bireylerin teknoloji ve üretim süreçlerine daha aktif katılımını desteklediklerini vurguladı.

        Yeni açılan şubelerin dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Ayva, şubelerin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek şubeler açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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