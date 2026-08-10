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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Rize'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Rize İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Rize'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Rize İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

        Ağıralioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

        Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirterek, "Terör örgütüyle barışmak gibi bir şey diyorsanız, bizim böyle bir gündemimiz yok. Kürtlerle barışacağız diyorsanız, Kürtlere küs değiliz, kardeşiz biz." dedi.

        CHP'yle ilgili "mutlak butlan" kararı verilmesi sürecinde yaşananlara değinen Ağıralioğlu, "Mutlak butlan kararından sonra bir Yeni Parti süreci yaşandı biliyorsunuz. İsmi de Yeni Parti oldu. O zaman da 'isminden hayır görsünler ama partinin sadece ismi değil, koordinatları da iddialarıyla mütenasip olmalı, yeni olmalı' dedim." ifadelerini kullandı.

        Ağıralioğlu, "Yeni Parti'nin sadece ismi yeni kalmamalıdır, vatanın, milletin bütünlüğüyle ilgili hassasiyeti yeni olmalıdır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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