Çaykur Rizespor, Rumen futbolcu Doicaru'yu renklerine bağladı

​​​​​​​Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya ekibi Farul'da forma giyen hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru'yu transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Doicaru ve kulübü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

19 yaşındaki genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyemiz Murat Can Pehlivanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Romanya Genç Milli Takımı formasını da terleten genç yetenek Doicaru, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz, bu sezon Romanya Süper Ligi kulüplerinden FCV Farul formasıyla 5 resmi maçta 3 gol ve 1 asist istatistiği yakalayarak dikkat çeken bir performans sergiledi."

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Yeni transfer Doicaru'nun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği aktarılarak, "Albert Iustin Doicaru'ya Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.