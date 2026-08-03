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        DSİ, Rize'de 250 milyon liralık yatırımla içme suyu projesi hayata geçirecek

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ tarafından gerçekleştirilecek 250 milyon liralık yatırımla Rize'nin Güneysu ilçesi ve 11 köyün sağlıklı içme suyuna kavuşacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
        DSİ, Rize'de 250 milyon liralık yatırımla içme suyu projesi hayata geçirecek

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ tarafından gerçekleştirilecek 250 milyon liralık yatırımla Rize'nin Güneysu ilçesi ve 11 köyün sağlıklı içme suyuna kavuşacağını bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, memba kalitesinde içme suyu sağlamak adına çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Proje ile vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişeceklerine işaret eden Balta, "Bu kapsamda Güneysu İçme Suyu Projesi'ne ilk kazmayı vurduk. Toplam 250 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, 14,6 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa edilecek olup, boru döşeme çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

        Balta, proje kapsamında ayrıca üç temiz su deposunun inşa edileceği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Güneysu ilçe merkezimizin yanı sıra 11 köyümüz de modern ve güvenli içme suyu altyapısına kavuşacaktır. Bölge halkımızın yaşam kalitesini artıracak bu önemli proje, aynı zamanda geleceğin su ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde planlanmıştır. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Rize'mizde de vatandaşlarımızın suya güvenli erişimini sağlamak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Güneysu İçme Suyu Projemizin 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanmasını hedefliyoruz."



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