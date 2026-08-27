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        GÜNCELLEME - Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:42 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Helikopterle yapılan arama sırasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında hareketsiz bir kişi görüldü.

        Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Botla kıyıya ulaştırılan cesedin, Arif Kerem Önder'e ait olduğu tespit edildi.

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        Çocuğun cansız bedeni, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay günü çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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