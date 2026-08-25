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        Rize'de denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Rize'de denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu.

        Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile kardeşi Arif Kerem Ö. (11), bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Denizde kaybolan Arif Kerem Ö'yü arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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