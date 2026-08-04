Rize'de su gideri borusuna giren kedi yavrusu, yeri kameralı sistemle belirlenerek kurtarıldı

Rize'de su gideri borusuna giren kedi yavrusu, kameralı görüntüleme sistemiyle yerinin tespit edilmesinin ardından kurtarıldı.



Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyü Soğuksu Kazdallar Mahallesi'nde su gideri borusundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.



Kedinin, borunun girişine yakın bir noktada olduğunu düşünen mahalle sakinleri, ilk olarak iplere bez ve çuval bağlayarak boruya sarkıttı. İki gün süren çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.



Bunun üzerine mahalle sakinleri, kameralı kanal görüntüleme cihazı bulunan bir firmadan yardım talep etti.



İki kişilik ekip, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda kamerayla kedinin bulunduğu noktayı tespit etti.



Yapılan görüntülemede, kedi yavrusunun, yaklaşık 20 metrelik borunun içerisinde sıkıştığı belirlendi.



Kamerayla kedinin bulunduğu noktanın ölçülmesinin ardından borunun üst kısmında delik açılarak mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.



Mahalle sakinlerinden Mahmut Kazdal, gazetecilere, mahallenin su gideri borusuna bir kedi yavrusunun girdiğini söyledi.



İlk etapta kedinin ulaşabilecekleri bir noktada olduğunu düşündüklerini belirten Kazdal, "Ama ulaşabileceğimiz bir nokta olmadığını sonradan anladık. İlk önce ipler attık. Bayağı böyle sergi bağladık. Sergiye kedi elini, tırnağını takar da çıkarırız diye düşündük. İki gün boyunca biz bununla uğraştık, çabaladık. Bu çabamızın sonucunda bir şey elde edemedik. Bu sefer yetkililere ulaşmaya çalıştık." dedi.



İlk önce bir arkadaşının 112’yi arayarak yardım istediğini anlatan Kazdal, şunları kaydetti:



“İlk olarak belediyeden geldiler. Muradiye Belediyesinden üç personel geldi. Bizim yaptıklarımızı onlara anlatınca, ‘Bizim de farklı bir şey yapma şansımız yok.’ dediler. Bir arkadaş derenin kenarına indi. Yukarıdan biz iki sefer 100 litre su döktük, kediyi aşağıdan çıkaralım diye. Yine çıkmadı ama ses bir türlü gitmiyordu. İnanılmaz bir ses vardı. Bizim tek bir seçeneğimiz kalmıştı. 'Kameralı bir sistem var mı?' diye düşündük."



Kazdal, özel bir şirketle gidip görüştüklerini belirterek şöyle devam etti:



"Onlar da tamam dedi. Buraya kamera sistemiyle beraber geldiler ve boruya bir kamera saldılar. Gittiğimiz noktada kediyi kamerada gördük. Sonra kamerayı çektik, ölçümünü yaptık. Yukarıdan noktaya geldik, durduk ama burada olup olmadığını da tam bilmiyorduk. Çünkü ses bize öyle bir geliyordu ki yukarıdan sanki 5 metre aşağımızda, diğer tarafta gibi gözüküyordu. İlk önce o noktada bir delik açtık. Açınca zaten yavru kedinin gözlerini gördük. Bu sefer kediyi çıkaracağımız seviyede bir alan açtık ve kediyi buradan çıkardık.”



Kediyi 4 gün sonunda kurtardıklarını ifade eden Kazdal, "Dördüncü gün kediyi çıkarabildik ama o üç günü anlatamam. Çünkü o kedinin bağırması bize inanılmaz bir acı veriyordu." diye konuştu.



Kazdal, kedi yavrusunu kurtarmanın mutluluğunu bütün mahalleyle birlikte yaşadıklarını dile getirerek "Mutluluk, bir canlıyı kurtarmak çok farklı bir şey. Onu tekrar hayata döndürmek, annesine kavuşturmak, kardeşlerine kavuşturmak tabii ki çok mutlu etti. Sadece ben değil, bütün mahalleli olarak bundan çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

