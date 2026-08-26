Rize'de trafikte tartıştıkları bisiklet sürücüsünü darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza

Otomobil sürücüsü D.A. ile beraberindeki A.C.A'ya, trafikte saldırı amaçlı araçtan inmek suçundan 180 biner lira ceza kesildi.

Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda dün 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. ile bisiklet sürücüsü Y.U. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

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