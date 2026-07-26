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        Rize'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü

        Rize'de etkili sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Rize'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü

        Rize'de etkili sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.

        Çayeli Tüneli çıkışında, sağanağın etkisiyle yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki kaya parçaları temizlenirken, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Bölgede kaya düşmesi riskine karşı ekiplerin incelemeleri ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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