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        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlenecek

        Rize'de somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve geleneksel el sanatlarının tanıtılması amacıyla 7-9 Ağustos'ta "Yaşayan Miras Şöleni" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlenecek

        Rize'de somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve geleneksel el sanatlarının tanıtılması amacıyla 7-9 Ağustos'ta "Yaşayan Miras Şöleni" gerçekleştirilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenecek şölen, Türkiye'nin farklı illerinden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını ve sanatseverleri bir araya getirecek.

        Rize Çay Çarşısı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı 11 unsur ile 17 ilden toplam 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar katılacak.

        Şölende, sanatçılar kaligrafiden telkariye, halı dokumadan seramiğe, çömlekçilikten ahşap oymacılığına kadar birçok alandaki eserlerini ve üretim süreçlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

        Etkinlik kapsamında ayrıca uygulamalı atölyeler, sergiler, gösteriler, ustalarla söyleşiler düzenlenecek, mahalli sanatçılar performans sergileyecek.


        Şölenle, somut olmayan kültürel mirasa yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi, sanatkarların tanıtılması ve bu kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

        Ziyaretçiler, 3 gün sürecek etkinlikte geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve yaşayan miras unsurlarını deneyimleme imkanı bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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