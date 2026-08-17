17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılında yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahi ve kasideler okundu, Marmara Depremi'nde yaşananlara ilişkin video gösterildi.

- "Hep beraber depreme hazırlıklı olmak durumundayız"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın depremi en acı yaşayan illerden biri olduğunu belirterek, 6 Şubat depremini Hatay'da yaşadığını, bu nedenle 17 Ağustos'ta neler yaşandığını çok iyi anladığını söyledi.

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Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "Bunu kabul edip bununla yaşamak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmışsanız deprem sizi yıkmıyor." diye konuştu.

Doğan, kentteki kamu kurum ve kuruluşları olarak yıkılması gereken binaları bir an önce yıkıp bunların yerine sağlam binalar yapmak durumunda olduklarını, kentsel dönüşüme herkesin destek olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hep beraber depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Eğer binaları yıkmazsak, deprem olduğunda deprem yıkacaktır. O zaman farklı senaryolar konuşuluyor, çığlıklar duyuyoruz. Bu acıları yaşamadan, gözyaşını görmeden bu hazırlığı deprem öncesinde yapmamız lazım."

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, coğrafyanın yeşili, doğası, dağı ve yaylasıyla her türlü güzelliği barındırdığını, ancak bu güzelliklerin yanında afet gerçeğinin de bulunduğunu belirtti.

17 Ağustos 1999'a ilişkin herkesin farklı hikayesi olduğunu dile getiren Alemdar, "Hem millet olarak, hem de devletimizin imkansızlıkları dolayısıyla yaşadığımız acılar her birimize farklı dersler çıkardı." dedi.

Depremden ders almak için depremi yaşamaya gerek olmadığına dikkati çeken Alemdar, "Depremlerden ya da hayatın olumsuzluklarından ders almak için onu yaşamadan anlatılanlarla, yaşanmışlarla ders alarak örnek çıkartmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ise kentte yaşayanların burnunun kanamaması için çalıştıklarını, kamu binalarının, yeni şehir hastanesinin, adalet sarayının, bilim ile kültür merkezinin ve kütüphanelerin depreme dayanıklı inşa edildiğini dile getirdi.

Türk Kızılay ve belediye stantlarında ikramlarda bulunulan programa, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.