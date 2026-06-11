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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri 5 ildeki 1 milyon 680 bin liralık dolandırıcılığa ilişkin "suç örgütü" şüphelisi tutuklandı

        5 ildeki 1 milyon 680 bin liralık dolandırıcılığa ilişkin "suç örgütü" şüphelisi tutuklandı

        Sakarya, Ankara, Aydın, Uşak ve Trabzon'da 6 kişinin 1 milyon 680 bin lirasının dolandırılmasına ilişkin suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:29 Güncelleme:
        5 ildeki 1 milyon 680 bin liralık dolandırıcılığa ilişkin "suç örgütü" şüphelisi tutuklandı

        Sakarya, Ankara, Aydın, Uşak ve Trabzon'da 6 kişinin 1 milyon 680 bin lirasının dolandırılmasına ilişkin suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Ekiplerce gözaltına alınan T.A'nın (36) çantasında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.

        Şüphelinin, yurt dışı bağlantılı suç örgütünün üyeleriyle faaliyet yürüttüğü ve mayıs ayında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C'nin 700 bin ve İ.K'nin 273 bin, Ankara'da F.S'nin 20 bin, Aydın'da M.G'nin 348 bin, Uşak'ta C.M'nin 314 bin ve Trabzon'da A.G'nin 25 bin lirasının dolandırıldığı olaylara karıştığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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