Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı kutlanacak

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dikkate alınarak planlandı. Kutlamalarda milli mücadele ruhu, kahramanlık hatıraları ve kültürel değerler yaşatılacak.



Program, Söğütlü Belediyesi ev sahipliğinde 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Sıraköy Mezarlığı'nda düzenlenecek Halit Molla Anma Programı ile başlayacak. Orhan, Şerefiye ve Yeni camilerinde saat 13.00'te şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak, katılımcılara ikramda bulunulacak.



Ağa Camisi önünden 22 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak "Kurtuluş Yürüyüşü", Uzun Çarşı güzergahını takip ederek tarihi Orhan Camisi'nde sona erecek.



Yürüyüşün ardından "kurtuluş selası" okunacak, vatandaşlara ikramda bulunulacak.



Program kapsamında saat 15.00'te Adapazarı Ticaret Müzesi'nde Bilgi Evleri Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı yapılacak. Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda saat 16.00'da Adapazarı'nın Kurtuluşu Yüzme Şampiyonası düzenlenecek.



Etkinliklerin sonunda Aziz Duran Parkı'nda saat 20.00'de Sinan Şimşek, 21.00'de DJ Berat Demir ve 21.30'da Ekin Uzunlar sahne alacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Kurtuluş destanımızın 105. yılında geçmişimizi unutmadan geleceğimize sahip çıkıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günlerin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

