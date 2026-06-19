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        AK Parti Sakarya'da koordinasyon toplantısı yapıldı

        Sakarya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:52 Güncelleme:
        AK Parti Sakarya'da koordinasyon toplantısı yapıldı

        Sakarya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katılımıyla yapılan toplantıda kentteki çalışmalar ile 26-28 Haziran'da Sapanca'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Yunus Tever, hizmet siyasetinin merkezinde milletin bulunduğunu, siyasetin temel amacının millete hizmet etmek, şehirleri büyütmek ve ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu belirtti.


        Sakarya'nın tarih boyunca üretimi, sanayisi, tarımı, turizmi ve yetiştirdiği değerli insanlarla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Tever, "Bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehrimizin her alanda gelişmesi, güçlenmesi ve daha yüksek yaşam standardına ulaşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın Sakarya programına ilişkin hazırlıkları, şehrimizde devam eden yatırımları, planlanan projeleri ve önümüzdeki süreçte atacağımız adımları detaylı şekilde değerlendirdik. Ortak hedefimiz, Sakarya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve hemşehrilerimize daha güçlü bir gelecek sunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Tever, AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle uyum içinde çalıştığını aktararak, Yavuz'un koordinasyonunda milletvekilleri, büyükşehir belediyesi, ilçe belediye başkanları ve teşkilatın tüm kademeleriyle Sakarya için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

        Tever, 26-28 Haziran'da Sapanca'da düzenlenecek 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın teşkilatlar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla şehrimizde gerçekleştirilecek toplantı, hem yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi hem de geleceğe yönelik hedeflerin paylaşılması açısından son derece kıymetlidir. Bizim gündemimiz hizmet, eser ve yatırım siyaseti, Sakarya'dır. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, kardeşlik hukukumuza sahip çıkarak, milletimizden aldığımız güçle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Sakarya'yı geleceğe taşıyacağız."

        Tever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sakarya'da ağırlayacak olmaktan mutluluk ve onur duyacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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