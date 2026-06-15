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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Akademisyen ve öğrencisi, kas hastası çocuğa "umut" olmak için hat sergisi açtı

        Akademisyen ve öğrencisi, kas hastası çocuğa "umut" olmak için hat sergisi açtı

        Sakarya'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4 yaşındaki Umut Kadir Aktaş'ın tedavisine destek amacıyla "Vefa Hüsn-i Hat" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Akademisyen ve öğrencisi, kas hastası çocuğa "umut" olmak için hat sergisi açtı

        Sakarya'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4 yaşındaki Umut Kadir Aktaş'ın tedavisine destek amacıyla "Vefa Hüsn-i Hat" adlı sergi açıldı.

        Serdivan ilçesindeki bir otelde açılışı yapılan sergide, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Altuğ ile öğrencisi Vasfiye Dinç'in kufi, makıli, sülüs, celi sülüs ve celi divani yazı türleriyle yazdıkları ayet ve hadislerden oluşan 35 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Serdivan Belediyesi ve Türk Kızılay Sakarya Şubesi katkılarıyla hazırlanan sergide, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç'un kitap imza etkinliği de düzenlendi.

        Altuğ, AA muhabirine, kas hastası 4 yaşındaki Umut için bir araya geldiklerini belirterek, "Sağ olsun Kızılay bu konuda bize destek oldu. Kızılay üzerinden bağışları kabul ediyoruz. Eserleri satın alan değerli müşterilerimiz, eserleri buradan alıp bağışlarını Kızılaya yapabiliyorlar. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

        İki etkinliği bir araya getirerek daha çok katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini dile getiren Sarıtunç, "Umut Kadir için bir arada geldik. Bize ulaştılar, biz de elimizden nasıl bir destek gelebilir diye düşündük. Bildiğiniz gibi üniversitedeki hocaların yapabileceği en güzel katkı kitapları ve bilgisi. Dolayısıyla sanatı bilimle ve iyilikle buluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

        Kentte 3 gün devam edecek sergide, kitap ve eserlerin satışından elde edilen gelirlerin yarısı Umut Kadir Aktaş'ın tedavisinde kullanılması için bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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