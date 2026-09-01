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        Anadolu Otoyolu'nda tırın Karayolları aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın park halindeki Karayolları aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda tırın Karayolları aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın park halindeki Karayolları aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde R.B. idaresindeki tır, ot biçme ve peyzaj işlemi için emniyet şeridinde park halindeki Karayolları aracına çarptı.

        Kazada, tır sürücüsü ile ot biçme işlemi yapan karayolları personeli M.A. ve M.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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