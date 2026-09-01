Anadolu Otoyolu'nda tırın Karayolları aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü ile ot biçme işlemi yapan karayolları personeli M.A. ve M.B. yaralandı.

Otoyolun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde R.B. idaresindeki tır, ot biçme ve peyzaj işlemi için emniyet şeridinde park halindeki Karayolları aracına çarptı.

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