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        Atık poşetler ve iplikler dokuma tezgahında yeniden hayat buluyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar, atık poşetler ve iplikleri dokuma tezgahında çanta ve kilim gibi ürünlere dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Atık poşetler ve iplikler dokuma tezgahında yeniden hayat buluyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar, atık poşetler ve iplikleri dokuma tezgahında çanta ve kilim gibi ürünlere dönüştürüyor.

        Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmak amacıyla Akyazı Halk Eğitim Merkezi'nde dokuma kursu açıldı.

        Dokumacılığı öğrenerek tezgah başına geçen 12 kadın, atık malzemelerden kilim ve çanta gibi ürünler dokuyarak, hem unutulmaya yüz tutmuş sanatı yaşatıyor hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

        Kadınlar, özgün tasarımla ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerin bazılarını ya kendileri kullanıyor ya hediye ediyor ya da satarak gelir sağlıyor.

        - "Poşetleri çöpe atmak yerine dokuyoruz"

        Akyazı Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Suna Eroğlu, AA muhabirine, ehram, yün, kenevir ve "soft" (yumuşak) iplikler ile market poşetlerinden dokumalar yaptıklarını söyledi.

        Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinen Eroğlu, "İpliklerin yanı sıra marketten aldığımız poşetleri çöpe atmak yerine onları tekrar dokuyarak plaj ve makyaj çantası olarak değerlendiriyoruz." dedi.

        Eroğlu, kursla hem çevrenin korunmasına katkıda bulunmak hem de unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatını yaşatmak istediklerini belirterek, "Kursiyerlerimiz genellikle ya emekliler ya da hobi için gelen kadınlar. Unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirası yaşatmak isteyenler de kursa yazılıyor." diye konuştu.

        Kursiyerlerin el emeği göz nuru ortaya çıkardıkları ürünlerle geçmişten geleceğe hatıra bırakmak istediklerini dile getiren Eroğlu, "Hedefimiz, kültürel mirasımızı unutmadan yeniliğe açılmak. Somut olmayan kültürel miras adına ne varsa onları tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve halka sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Farklı malzemeleri dokuma hedefimiz var"

        Kursiyer Nagihan Avcı da emekli olduktan sonra boş zamanını değerlendirmek istediğini anlatarak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını merak ettiği için de kursa yazıldığını anlattı.

        Avcı, kursa başlamadan önce dokumayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifade ederek, "Annelerimizin, zamanında eski parçaları dokumaya yolladıklarını, yaptırdıklarını duyuyordum. Biz de poşetleri atmıyoruz, arkadaşlarımızdan da rica ediyoruz bize veriyorlar. Farklı malzemeleri dokuma hedefimiz de var." şeklinde konuştu.

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