Ferizli Belediyesi, iş arayanlarla iş verenleri bir araya getiriyor
Ferizli Belediyesi İş Destek Bürosunca, organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çalışmak isteyenlerle iş verenleri buluşturuyor.
Ferizli Belediyesi İş Destek Bürosunca, organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çalışmak isteyenlerle iş verenleri buluşturuyor.
Belediye bünyesinde kurulan İş Destek Bürosunca hayata geçirilen uygulama devam ediyor.
Bu kapsamda organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çalışmak isteyen vatandaşlarla iş veren temsilcileri Ferizli Belediyesi Botanik Çay Bahçesi'nde bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Ata, burada yaptığı açıklamada, Ocak 2025 itibariyle büroya müracaat yapan 2 bin vatandaş ile fabrika yetkili temsilcileri arasında 32 toplu görüşme yapıldığını söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.