Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü

        Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü

        Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından derenin taşması sonucu evi zarar gören ve bahçesi adeta dere yatağına dönüşen kadın yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü

        Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından derenin taşması sonucu evi zarar gören ve bahçesi adeta dere yatağına dönüşen kadın yaşadıklarını anlattı.

        Kentte çarşambadan dün akşama kadar etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ile evlerin giriş katları sular altında kaldı.

        Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nden geçen Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu 1 evin temeli zarar gördü. Dere yatağına yaklaşık 70 metre uzaklıktaki evin bahçesi adeta dere yatağına döndü, sel suları bahçedeki meyve ağaçlarını yerinden söktü.

        Debiyi azaltmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerince yeni yatak açıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de eve gelerek afetzedelerle görüştü, incelemelerde bulundu.

        REKLAM

        Ev sahibi tarafından sağanağı öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler ise zararın boyutlarını ortaya koyuyo.

        Ev sahibi Nagihan Tongaz, AA muhabirine, arazinin babalarından miras kaldığını ve evi 6 yıl önce yaptırdıklarını söyledi.

        Olay günü evde olduklarını ancak daha sonra Adapazarı ilçesine gittiklerini anlatan Tongaz, "Daha önce böyle bir olay görmedim. Yağmur yağıyordu, çoğalıyordu ama böylesini görmedik." dedi.

        Tongaz, evlerinin bulunduğu alanın dere yatağında olmadığını vurgulayarak, "Tam bilemiyorum ama dereden 60-70 metre ötede bizim evimiz, derenin dibinde değil. Asla böyle bir olay beklemiyorduk. Bekleseydik bu kadar uğraşmazdık buralarda." diye konuştu.

        REKLAM

        Kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Tongaz, "Tekrar buraya geldiğimde çok üzüldüm. Ağlamaktan başka ne yapabilirsin ki? Sağı solu aradık. Allah'ın afetinin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu
        Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu
        Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup...
        Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü: Jandarma bebeği kucağında uyutup...
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Kestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıktı
        Kestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıktı
        Kestane toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu
        Kestane toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu
        14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaev...
        14 yaşındaki çocuğun ölümünde ikinci tutuklama: Şüphelinin dedesi de cezaev...