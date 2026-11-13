GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada panelvan sürücüsü tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen panelvan ile motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Aleyna A. (24) ve beraberindeki kız kardeşi Aybüke A. (20) yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna A. kurtarılamadı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aybüke A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ehliyetsiz panelvan sürücüsü B.B. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.