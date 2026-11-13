Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada panelvan sürücüsü tutuklandı

        GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada panelvan sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada panelvan sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

        Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen panelvan ile motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Aleyna A. (24) ve beraberindeki kız kardeşi Aybüke A. (20) yaralandı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna A. kurtarılamadı.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aybüke A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Ehliyetsiz panelvan sürücüsü B.B. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, COP31 Antalya'da yeşil şehir v...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, COP31 Antalya'da yeşil şehir v...
        SASKİ'den Kocaali sahiline 40 milyon TL'lik yatırım
        SASKİ'den Kocaali sahiline 40 milyon TL'lik yatırım
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        6. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
        6. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
        Yemin eden 5 zabıta göreve başladı
        Yemin eden 5 zabıta göreve başladı
        Sakarya ormanlarında ayının yalak keyfi fotokapanla görüntülendi
        Sakarya ormanlarında ayının yalak keyfi fotokapanla görüntülendi