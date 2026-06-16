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        GÜNCELLEME - Sakarya'da iş yerinde asansörün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 18:04 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sakarya'da iş yerinde asansörün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir yapı inşaat firmasındaki yük asansörüne 6 çalışanın binmesi sonucu halatlar koptu.

        Asansör, ikinci kattan yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan S.Ö. (29), Ö.Ö. (23), M.E.Ö. (19), Y.İ.T. (17), İ.E.A. (31) ve Y.Y. (31) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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