Kanser hastalığına dikkati çekmek için Almanya'dan pedala basan genç, Sakarya'ya ulaştı

Kanser hastalığına dikkati çekmek ve hastalara destek olmak için Almanya'dan Hindistan'ın Agra şehrindeki Tac Mahal'a yola çıkan John Müller, 8 bin kilometrelik bisiklet turu kapsamında Sakarya'ya geldi.



Berlin'de yaşayan ve 5 yıl önce Ewing sarkomu (kemik ve yumuşak doku kanseri) teşhisi konulan 26 yaşındaki Müller, 10 ay hastanede yatarak 14 kez kemoterapi aldı. Süreci henüz tamamen atlatamayan Müller, bisikletiyle 8 bin kilometre yol katederek farkındalık için pedal çevirmeye karar verdi.



Akyazı ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'ne dün ulaşan Müller, buradaki mahalle sakinlerinin misafiri oldu.



- "Türkiye'ye geldiğimde ilk fark ettiğim şey ezanın sesi oldu"



Müller, gazetecilere, 5 yıl önce çok ciddi kanser vakası geçirdiğini, hastanede yattığı dönemlerde doktorların yaşamasının imkansız olduğunu söylediğini anlattı.



Bisikletiyle bu mücadeleye dahil olduğunu dile getiren Müller, "Böylece genç nesillere, çocuklara, 'Siz kanserden ölmeyeceksiniz, bu sporun içerisinde olacağız' mesajını vermek istiyorum. Mümkünse onları hastanelerde ziyaret etmek, moral olmak istiyorum." dedi.



Türkiye'yi, sadece bir hafta bulunmasına rağmen çok sevdiğini belirten Müller, "6-7 ülkede bulundum. Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan'dan sonra kendimi Edirne'de buldum. Türkiye'ye geldiğimde ilk fark ettiğim şey ezanın sesi oldu. Gerçekten kalbe dokunan güzel ses. Bunu diğer ülkelerde duymadım, bu beni çok etkiledi." diye konuştu.



Müller, Tac Mahal'in, sevginin ve barışın ortak dilini temsil eden yer olması dolayısıyla kanserle mücadelesini orada sonlandırmayı uygun gördüğünü ifade etti.



Sakarya'da denediği köftenin lezzetli olduğunu ve dün gece yarısına kadar mahalle sakinleriyle çay içip sohbet ederek güzel zaman geçirdiğini anlatan Müller, bugün Bolu'ya yolculuğunun başladığını, daha sonra Samsun, Giresun güzergahından geçerek Gürcistan'da Türkiye yolculuğunu sonlandıracağını kaydetti.



Müller, "Almanya'da yolculuğuma başladığımda kar yağıyordu, yolculuk son derece zor ve engebeliydi. Başlangıç olarak zaten ağır süreçten geçtim. Benim gibi kanser hastası bile 8 bin kilometre hedefini koyduysa, bunu herkes başarabilir." ifadelerini kullandı.



- "Güzel tecrübe oldu, kardeş kazanmış olduk"



Mahalle sakini Ömer Sarıgedik ise 2 yıl önce Almanca öğrenme sürecine girdiğini, gezginleri takip ettiğini ve bunlardan birinin John Müller olduğunu söyledi.



Takip etmesi dolayısıyla Karadeniz turundan haberi olduğunu ama Müller'in gelişinin planlamadan geliştiğini anlatan Sarıgedik, şöyle devam etti:



"Tam Hendek çıkışında mesaj attım, 'Buraya uğrar mısın, seninle tanışmak isteriz.' O da sağ olsun, teklifimizi kabul etti, kendisiyle burada çay içtik. Köyümüzde Almanya'da çalışmış, emekli olmuş amcalarımız, ağabeylerimiz, emektar kardeşlerimiz var. Onlar da sağ olsun çok büyük ilgi gösterdiler. Güzel tecrübe oldu, kardeş kazanmış olduk. Kardeşimiz kanser hastalığını yenmiş, çocuklara güzel örnek olmaya çalışan biri. Biz de umut olabilirsek ne mutlu."



Sarıgedik, John'un köye geldiğinde çok sayıda çocuğun etrafını sardığını gördüğünü, güzel bir gün geçirdiklerini, akşam kendi odasını ve yatağına verdiğini anlatarak, "Kanserle mücadelede de insanlara verdiği umut yolculuğunda da başarılar diliyorum. İnşallah genç nesillere destek olur." diye konuştu.



Müller'e Türkçe kelimeler öğrettiklerine değinen Sarıgedik, sözlerini şöyle tamamladı:



"Daha önce yorumlardan Türklerin çok yardımsever olduğunu biliyormuş, bunu da canlı şekilde deneyimledi. İlk defa birinin evinde kaldı, normalde bisikletinde çadırı var. Çadırda kalıp o şekilde yolculuğuna devam eden biri. Çeşitli tavsiyeler verdik, Türkiye'de çadıra ihtiyacı olmadığını, camiye, polis ve jandarma istasyonuna bile gitse onu herkesin ağırlayacağını söyledik. O da bundan çok mutlu oldu. İnşallah hayırlısıyla hedefine ulaşır."

