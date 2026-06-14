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        Karasu 2. Geleneksel Marmara Airsoft Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2. Geleneksel Marmara Airsoft Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Karasu 2. Geleneksel Marmara Airsoft Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2. Geleneksel Marmara Airsoft Turnuvası düzenlendi.

        Marmara Airsoft Topluluğunca Kuyumculu Mahallesi'ndeki sahilde kurulan parkurda gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 300 sporcu katıldı.

        Marmara Airsoft Topluluğu Yöneticisi Yusuf Levent Kara, gazetecilere, organizasyonun ilkini geçen yıl ekim ayında yaptıklarını hatırlattı.

        Karasu Belediyesi ve sponsorların destekleriyle 35 takım ve yaklaşık 300 oyuncunun katılımıyla bu yıl ikinci turnuvayı yaptıklarını ifade eden Kara, "Bu turnuva konseptini Türkiye genelinde ilk yapmanın ve bunu Sakarya'da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Takım kaptanı Mustafa Kağan Kaynakçı ise airsoft sporunun gençlere ulaşmasını arzuladıklarını aktararak, "Gençlerin bu sporla sosyalleşmesini istiyoruz. Gençlerin bir bütünün ferdi olmasını ve enerjilerini airsoft sporuyla atmalarını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        Sporcu Ümit Ketenci de organizasyonun profesyonelce hazırlandığını dile getirerek, Sakarya halkının da kendilerine sahip çıktığını bildirdi.

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