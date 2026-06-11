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        LÖSEV'in "İyilik Tırı" Sakarya'ya geldi

        Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Sakarya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:17 Güncelleme:
        LÖSEV'in "İyilik Tırı" Sakarya'ya geldi

        Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Sakarya'ya geldi.

        Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda konuşlandırılan tırın çevresinde oyun ve boyama parkurları oluşturuldu. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinliği de düzenlendi.

        Giysi, temel gıda, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemelerinden oluşan paketler, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine dağıtıldı.

        Tırın önünde bir araya gelen lösemili çocuklar, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

        LÖSEV Anadolu Yakası İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, gazetecilere, "İyilik Tırı"nın Marmara Bölgesi'ndeki ilk durağının Sakarya olduğunu belirterek, yarın Kocaeli'de, ertesi gün ise İstanbul'da olacaklarını söyledi.

        Lösemi tanısı bulunan, kanser tedavisi alan çocuk ve yetişkinlere ihtiyaçları doğrultusunda kuru gıda, kıyafet, oyuncak gibi kategorilerde destek sunduklarını belirten Ertuğrul, "İhtiyaçlar ve belli hak edişler oranında bunları ücretsiz alıyorlar." dedi.

        Ertuğrul, çocuklara ve ailelerine sürekli destek yaptıklarını dile getirerek, "İyilikler tırı da özel proje olarak hayatımıza girdi. Maddi ve ayni yardımlarla ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle ailelerimize 12 ay boyunca dağıtacağımız kurban etlerini bağışçılarımızdan aldık. Bunun gibi birçok etkinlik ve yardımımız devam ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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