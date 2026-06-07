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        MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 23:43 Güncelleme:
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        MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen organizasyona 14 ülkeden 46 yarışçı katıldı. Şampiyonada kadınlar kategorisinde 8, erkeklerde 9 olmak üzere Türkiye adına 17 milli takım sporcusu mücadele etti.

        Organizasyonda erkekler kategorisinde Slovenyalı Jakob Klemencic birinci, Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Romanyalı Ede-Karoly Molnar üçüncü oldu. Kadınlarda ise Çek Cumhuriyetinden Adela Pernicka birinciliği, Alman Marion Fromberger ikinciliği, Fransız sporcu Margaux Borrelly üçüncülüğü elde etti.

        Şampiyona sonunda derece alan sporcuları ödülleri takdim edildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, törende yaptığı konuşmada, Sakarya'nın sporda öncü bir şehir olduğunu ve Sakarya'yı dünyaya tanıttıklarını belirtti.

        Alemdar, sporun her alanında yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek, "Biz bundan sonraki süreçte altyapı ve üstyapısıyla sporun ve sporcunun dostu Sakarya'mızı tüm dünyada izlemeye ve izlettirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, organizasyonun dünyaya örnek olacak bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

        Yarışların ardından dans ve akrobasi gösterileri düzenlendi, çekilişle 54 kişiye bisiklet dağıtıldı. Etkinlikleri kapsamında Öykü Gürman da konser verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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