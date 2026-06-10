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        Ortaokul öğrencileri akran zorbalığıyla mücadeleye odaklanan çizgi roman hazırladı

        Sakarya'da ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projesi kapsamında Türkçe ve İngilizce hazırladıkları çizgi romanda, akran zorbalığına karşı empati, arkadaşlık ve dayanışmanın önemi anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Ortaokul öğrencileri akran zorbalığıyla mücadeleye odaklanan çizgi roman hazırladı

        Sakarya'da ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projesi kapsamında Türkçe ve İngilizce hazırladıkları çizgi romanda, akran zorbalığına karşı empati, arkadaşlık ve dayanışmanın önemi anlatılıyor.

        Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" kapsamında dijital araçlardan yararlanarak okuma ve yazma çalışmalarını görsellerle zenginleştirip Türkçe ve İngilizce kitapçık hazırladı.

        Dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra toplumsal sorunlara dikkati çekme fırsatı bulan öğrenciler, öğretmenleri tarafından bilgilendirildikleri güvenli okul ortamlarının oluşturulması ve akran zorbalığın önlenmesi konularını işleyen içerikler üretti.

        - "İl genelinde çoklu yabancı dil eğitimi veren okullarımıza dağıtılacak"

        Okul müdürü Atilla Çetinkaya, AA muhabirine, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için akran zorbalığına karşı bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Empati, saygı ve hoşgörü kültürünü güçlendiren projeler geliştirmeye çalıştıklarını belirten Çetinkaya, öğrencilerin dil öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla çoklu yabancı dil eğitimi veren okullara çeşitli eğitim materyalleri kazandırdıklarını ifade etti.

        Amaçlarının öğrencilerin yabancı dil becerilerini daha etkili ve kalıcı şekilde geliştirmelerine katkı sağlamak olduğunu belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

        "Bu iki çalışmanın da temel hedefi, akademik başarıyı artırırken öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve iletişim becerilerini geliştiren güvenli ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmak. Ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ve hazırlanan ürünler, il genelinde çoklu yabancı dil eğitimi veren okullarımıza dağıtılacak."

        - "Hem teknolojiyi kullanma hem de okuma yazma becerilerini geliştirme fırsatı buldular"

        İngilizce öğretmeni Saime Öztürk, öğrencilerin, akran zorbalığına dikkati çekmek amacıyla öğrencilerin kitap yazarak önemli bir farkındalık çalışmasına imza attığını dile getirdi.

        Öztürk, yaş seviyelerine ve ders kazanımlarına uygun olarak hazırlanan çalışma sayesinde öğrencilerin hem teknolojiyi etkili kullanma hem de okuma-yazma ve yazarlık becerilerini geliştirme fırsatı bulduğunu anlattı.

        Akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına değinen Öztürk, "Bunun yanı sıra öğrencilerimizin dijital araç kullanımını okuma ve yazma becerileriyle destekleyerek kalıcı ve faydalı ürünler ortaya koymalarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

        - Hikayenin kahramanları, zorbalığa karşı dostluk, empati ve dayanışmayı vurguluyor

        6. sınıf öğrencisi Pırıl Işıktan, İngilizce ders kitabındaki kazanımlardan yararlanarak 6. sınıf seviyesine uygun İngilizce çizgi roman hazırladıklarını belirterek, "Öncelikle diyaloglarımızı defterimize yazdık. Daha sonra bu diyalogları dijital araçlar kullanarak çizgi roman karakterlerine dönüştürdük ve baskılarını alarak kitap haline getirdik. Böylece kendi İngilizce çizgi romanımızı oluşturmuş olduk." diye konuştu.

        7. sınıf öğrencisi Eliza İlayda da kitabı hazırlarken, son zamanlarda toplumda artan akran zorbalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        İlayda, bu amaç doğrultusunda fikirlerini geliştirerek kitabı hazırladıklarını dile getirerek "Adapazarı ilçesindeki okullarımızın kütüphanelerine eğitim açısından katkı sağlayacak bir çalışma ortaya koyduk. Hikayemizdeki kahramanlar, zorbalığa karşı dostluk, empati ve dayanışmanın önemini vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

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