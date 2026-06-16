PTTDER, Sakarya'da ilk ve ortaokulda "şehit kütüphanesi" ile mescit yaptı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Ekinli ilk ve Ortaokulu'nda PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince (PTTDER) şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla "şehit kütüphanesi" ve mescit açıldı.





PTTDER tarafından yapımı tamamlanan ve tüm fiziki ihtiyaçları karşılanan kütüphaneye Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın ismi verildi.



Farklı yaş gruplarına hitap eden yaklaşık 1500 eserin yer aldığı kütüphane, öğrencilerin araştırma yapmalarına, okuma kültürlerini geliştirmelerine ve derslerine destek olmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.



Öte yandan okulda hazırlanan mescit, öğrencilerin kullanımına sunuldu.



Öğrenciler tarafından şehit ailesine yazılan mektupların okunduğu açılış programına, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, PTTDER Genel Başkanı Mustafa Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sakarya Trabzonlular Derneği Başkanı İsmet Kartal, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



PTTDER Genel Başkan Yardımcısı Ceyhun Konak, AA muhabirine, derneğin eğitim ve "vefa" odaklı çalışmalarına değindi.



Konak, PTTDER'in vizyonunun güçlü halkasını gurur ve büyük duygu yüküyle hayata geçirdiklerini belirterek, "Onurla ifade etmek isterim ki Türkiye genelinde evlatlarımızın hizmetine sunduğumuz şehit kütüphanelerimizin sayısı 30'u aşmış durumda." dedi.



Şehit kütüphanelerinin yalnızca kitapların yer aldığı mekanlar olmadığını dile getiren Konak, "Biz bu kütüphanelerde sadece kitapları raflara dizmiyoruz. Bu vatan için canını feda eden aziz kahramanlarımızın isimlerini, çocuklarımızın saf ve temiz hafızalarına mühür gibi nakşetmeye çalışıyoruz. Yıllar sonra büyüdüklerinde kütüphanelerine her baktıklarında bu anlamlı açılışı hatırlasınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Konak, çocuklarda vefa ve dayanışma duygusunun gelişmesini amaçladıklarını kaydederek, "Kalplerindeki vefa duygusuyla 'Şimdi sıra bizde. Biz de bir çocuğun elinden tutmalı, biz de bir kütüphane açmalıyız.' diyebilsinler. Bu iyilik zinciri nesilden nesile devam etsin" diye konuştu.



Kütüphanelerin aynı zamanda çocuklarını yetiştiren ailelere teşekkür niteliği taşıdığını ifade eden Konak, "Bu eserler, pırıl pırıl evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalarına kalpten gelen bir teşekkür nişanesidir." dedi.



- "Buradan her geçişimizde uğrayıp ziyaret edeceğiz"



Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın babası Turgut Çangır da açılışın kendileri için anlamlı olduğunu kaydetti.



Kendileri açısından duygulu gün olduğunu belirten Çangır, "Haberimiz olmadan bir sivil toplum kuruluşu ve dernek böylesine güzel bir projeye imza atmış. Kütüphanenin tüm çizimleri, tasarımı ve iç donanımı tamamen onların emeğiyle hazırlanmış. Bizden sadece izin talep ettiler. İnşallah çocuklarımız yıllarca burada bulunan kitaplardan faydalanacak, okuyacak ve kendilerini geliştirecekler. Biz de buradan her geçişimizde uğrayıp ziyaret edeceğiz." diye konuştu.



Çangır, özellikle kütüphanede hazırlanan anı albümünden çok etkilendiğini dile getirerek, "Oğlumuzun hayatından çeşitli fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve öğrencilerin ailemize yazdığı duygu dolu mektuplar bu albümde yer alıyor. Gerçekten çok beğendim. Her aşaması ayrı bir güzellik taşıyor. Bu eser yıllarca yaşayacak ve inşallah hayır dualarla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

