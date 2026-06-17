Rahime öğretmen, tiyatroyla öğrencilerine çevre bilincini aşılıyor

BURAK UÇAR - Sakarya'da Türkçe öğretmenliği yaptığı ortaokulda tiyatro çalışmaları yürüten Rahime Şener, öğrencileriyle oynayacakları oyunun sahne kostümlerini atık malzemelerden hazırlayarak çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığı oluşturdu.



Öğrencilerine verdiği tiyatro kursunu farkındalık projesine dönüştürmek isteyen Akyazı Küçücek Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Şener, 21 öğrencisiyle drama etkinliği hazırlama düşüncesiyle çıktığı yolda, 6 ayda atık eşyalardan sahne kostümleri ve çeşitli süs eşyaları yaptı.



Çalışmalar süresince doğayı koruma, çevreyi kirletmeme ve atıkların geri dönüşümü konularında farkındalık kazanan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kostümlerle tiyatro oyunu sergilemeye, çanta, bardak altlığı gibi ürettikleri eşyalarla da sergi açmaya hazırlanıyor.



Etkinliğin disiplinler arası bir proje olduğundan bahseden Şener, AA muhabirine, "Bu işin bir çok boyutu var. Sadece drama ve sahneden ziyade kostümler, tasarımlar ve çevre bilinci kazanmak, doğa sorumluluğu almak gibi kültürel düzlemi olan bir proje." dedi.



Şener, drama projelerini yürütürken öğrencilerin geri dönüşümle alakalı etkinlik yapabileceklerini düşünerek bu yola girdiklerini, aralık ayından bu yana pet şişe kapağı toplayarak başladıkları süreçte yumurta kolileri, tek kullanımlık malzemeler, pipetler ya da poşetler gibi malzemelerle kostüm tasarlamaya karar verdiklerini anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Artık Vakfı misyonuyla yürüttükleri projede bir sergi açabileceklerini beklemediklerini dile getiren Şener, şöyle devam etti:



"Başlangıçta böyle boyutlara ulaşabileceğini kestiremiyorduk. Ülkemize yerel düzlemden ziyade belki küresel, belki ulusal ölçekte bir değer kazandırmaya çalışıyoruz. Bu öğrenme yolculuğu bize çevre bilinci olmadan ve öğrencilerin sadece ana derslerden ziyade çevresel ve toplumsal konulara eğilmeden topluma faydalı bir birey olamayacaklarını düşünüyoruz. Atığı sadece atık ve basit bir çöp parçası olarak görmek yerine değerlendirilebilecek bir nesne gözüyle görmeye başladığımızdan bu yana gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam bırakabilmek için adım atmaya karar verdik."



- "Hiçbir şeyin çöp olmadığını öğrendik"



Projeyi hazırlarken kendisinin de öğrencilerinden bir şeyler öğrendiğini ifade eden Şener, öğrenmenin tadına vardığını ve öğrenmenin karşılıklı bir süreç olduğunu belirtti.



Öğrenciyi akademik başarıyla beraber bir bütün olarak geliştirmeyi hedef alan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne değinen Şener, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aslında burada öğrenme süreci çok boyutlu bir şeydir. 'Yalnızca öğretmen öğrenciye öğretir' diye bu geleneksel yaklaşımdan çıkıp, öğrencinin de öğretmene bir şey kattığı bu modelin yeni yaklaşımlarına değinecek olursak, karşılıklı bir etkileşim ve öğrenme süreci gerçekleşti desek daha doğru olur. Burada öğrencinin işin içine doğrudan katıldığı, üretim aşamasında doğrudan görev aldığı ve aynı zamanda bilgilerin teorikte değil de uygulamaya ve gerçek hayata aktarıldığı yaklaşım. Biz tam anlamıyla 6 ay boyunca bu şekilde yolumuza devam ettik."



7. sınıf öğrencisi Necati Eymen Bölükbaş, kursun kendilerine çevre bilincini aşıladığını dile getirerek, "Bizim çöp gördüklerimiz hiçbir zaman çöp olmadı, sadece biz onları çöp olarak görüyorduk. Artık bu tiyatro kursuyla hiçbir şeyin çöp olmadığını ve geri dönüştürülebilir olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

