Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentteki taksi duraklarını "Ulaşım Portalı"na entegre etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ve özel halk otobüsleri, Metrobüs ve ADARAY hatlarına ait tüm verilerin tek çatı altında tutulduğu, vatandaşların artık harita üzerinden taksi duraklarına, iletişim ve ücret bilgilerine kolayca ulaşabilecekleri belirtildi.



Açıklamada, otobüs saatlerinden canlı araç takibine, hat ve güzergah bilgilerinden ücret bilgilerine, Kart54 işlemlerinden rota planlamaya kadar tüm ulaşım hizmetlerinin tek ekranda toplandığı kaydedildi.



- SAMEK kursiyerlerin eserleri Arifiye'de sergilenecek



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) Arifiye'deki kursiyerlerin eserleri yarın ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, Geyve, Sapanca, Kocaali, Karasu ve Akyazı'nın ardından Arifiye SAMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerinin 10 Haziran günü 14.00'te başlayacağı aktarıldı.



