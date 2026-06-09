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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentteki taksi duraklarını "Ulaşım Portalı"na entegre etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentteki taksi duraklarını "Ulaşım Portalı"na entegre etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ve özel halk otobüsleri, Metrobüs ve ADARAY hatlarına ait tüm verilerin tek çatı altında tutulduğu, vatandaşların artık harita üzerinden taksi duraklarına, iletişim ve ücret bilgilerine kolayca ulaşabilecekleri belirtildi.

        Açıklamada, otobüs saatlerinden canlı araç takibine, hat ve güzergah bilgilerinden ücret bilgilerine, Kart54 işlemlerinden rota planlamaya kadar tüm ulaşım hizmetlerinin tek ekranda toplandığı kaydedildi.

        - SAMEK kursiyerlerin eserleri Arifiye'de sergilenecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) Arifiye'deki kursiyerlerin eserleri yarın ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Geyve, Sapanca, Kocaali, Karasu ve Akyazı'nın ardından Arifiye SAMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerinin 10 Haziran günü 14.00'te başlayacağı aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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