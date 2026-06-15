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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Büyükşehir Akademi" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Büyükşehir Akademi" tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, eğitimlerin 7 farklı branşta 8 haftada gerçekleştirildiği belirtilerek, eğitimlerde mesnevi, Hüsn-ü Aşk ve İbnü'l-Arabi okumaları, sinema ve kent, şehirler ve felsefe, tefsir ile şiir atölyesinin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, mesnevi okumalarında Prof. Dr. Sezai Küçük'ün, Mevlana'nın beyitlerini Kur'an ve hadisler eşliğinde ele aldığı belirtilerek, Hüsn-ü Aşk okumaları dersinde de Ercan Yılmaz öncülüğünde klasik Türk edebiyatı eserlerinden Hüsn-ü Aşk'ın anlatıldığı kaydedildi.

        Sinema Atölyesi'nde Dr. Doğuşcan Göker katılımıyla sinemanın şehirle kurduğu ilişki, kentlerin filmler aracılığıyla nasıl yeniden üretildiği ve görsel hafızadaki yeri üzerine değerlendirmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, İbnü'l-Arabi okumalarında Doç. Dr. Ercan Alkan'ın tasavvuf felsefesinin temel kavramları ve yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, Felsefe Atölyesi'nde Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın düşünce tarihini temel kavramlar üzerinden tartışmaya açtığı, Tefsir Atölyesi'nde ilahiyatçı ve yayıncı Fikret Çetin'in dünya, var oluş, Kur'an'ın mucizeleri ve tefsir sanatı, Şiir Atölyesi'nde Zeynep Arkan'ın modern Türk şiirinin gelişim süreci hakkında bilgi verdiği bildirildi.

        Açıklamada, program sonunda 402 katılımcıya sertifika verildiği aktarıldı.


        - Eda Karaytuğ konser verecek

        Sakarya'da sanatçı Eda Karaytuğ, müzikseverlerle buluşacak.


        Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan haziran ayı kültür sanat takvimi kapsamında, Karaytuğ'un AKM'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de konser vereceği kaydedildi.

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