Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik düzenlenen "Manevi Farkındalık Atölyeleri", yürüyüş ve kahvaltı programıyla sona erdi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) bünyesinde yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin Huzur Koridoru'nda yapılan yürüyüşün ardından kahvaltıda bir araya geldiği aktarıldı.



Açıklamada, Riyazu's Salihin, Siyer-i Nebi okumaları ve Ayine-i Esma sohbetlerine yönelik eğitim alan kursiyerlere katılım belgesi verildiği belirtildi.



- İlkokul öğrencileri Sapanca Gölü'nü tanıdı



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilkokul öğrencilerine Sapanca Gölü'nü tanıttı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çocukların çevre bilincini kazanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, SASKİ ekiplerince Geyve Umurbey İlkokulu öğrencilerine Sapanca Gölü tanıtıldı.



Uzmanlar tarafından bilgilendirilen ve eğitici oyunlar oynayan çocuklara çevre bilincini destekleyici hediyeler verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya'nın hayati değeri olan Sapanca Gölü'nün yeni nesillere öneminin anlatılması gerektiğini ifade etti.



- Milli maç için kent merkezinde 2 dev ekran kurulacak



2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile Paraguay arasında yapılacak karşılaşma için Sakarya Büyükşehir Belediyesince 2 dev ekran kurulacak.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 06.00'da düzenlenecek karşılaşmanın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanı ve Millet Bahçesi'nde kurulacak olan 2 dev ekran ile canlı yayımlanacağı belirtildi.



Vatandaşların milli takıma desteğe davet edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlara çay, çorba ve simit ikramı yapılacağı aktarıldı.



