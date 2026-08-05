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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya'da mahalle bazlı kentsel dönüşüm programının ilk etabındaki tahliye süreci, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya'da mahalle bazlı kentsel dönüşüm programının ilk etabındaki tahliye süreci, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde tamamlanacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile başlatılan süreçte 1. etap olan Tığcılar Mahallesi'ndeki riskli yapıların 17 Ağustos'a kadar tahliye edileceği aktarıldı.

        Açıklamada, 4,67 hektarlık alanda 109 yapı ve 718 bağımsız bölümün bulunduğu mahalledeki dönüşümün yaklaşık 800 hak sahibini kapsadığı ifade edildi.

        - Kocaali sahil projeleri paylaşıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinden Kocaali'de yapılacak 2 projeyi paylaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaali'de vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar, yapılması planlanan "Kocaali Sahil Koridoru" ve "Sahil Park" projelerini vatandaşlara aktardı.

        Projelerle bölgenin turizm potansiyeli artırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Kocaali sahilini Sakarya'nın turizm merkezi haline getirerek, modern bir yaşam alanı oluşturacaklarını bildirdi.

        - SASKİ personeline iş güvenliği eğitimi verildi

        Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeli, iş güvenliğini güçlendirmek amacıyla itfaiyeden eğitim aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen faaliyette çalışanlar, 3 hafta boyunca 3 alanda eğitim aldı.

        İş güvenliğini artırmak amacıyla yapılan eğitimde personele, yüksekte güvenli çalışma esasları, kişisel koruyucu donanımların doğru ve etkin kullanımı ile olası risklere karşı alınması gereken tedbirler teorik ve uygulamalı anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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