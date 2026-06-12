Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya merkezli enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Sakarya merkezli enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Sakarya merkezli enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.


        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, kentte bulunan işletme ve tesislerden yaklaşık 30 milyon lira değerinde enerji nakil kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


        Operasyonda 13 cep telefonu ve sim kartı, 40 bin 250 lira, 1091 dolar, 45 sterlin ve 50 avro ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Engelsiz hobi atölyeleri kursiyerleri piknikte bir araya geldi
        Engelsiz hobi atölyeleri kursiyerleri piknikte bir araya geldi
        Sakarya'da derede boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı
        Sakarya'da derede boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı
        Serinlemek için girdiği derede boğulan genç son yolcuğuna uğurlandı
        Serinlemek için girdiği derede boğulan genç son yolcuğuna uğurlandı
        Üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma Emekli öğretmenler, eski mez...
        Üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma Emekli öğretmenler, eski mez...
        Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu Otobüs güzergahını değ...
        Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu Otobüs güzergahını değ...
        Otobüste fenalaşan yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
        Otobüste fenalaşan yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi