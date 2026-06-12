Sakarya merkezli enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, kentte bulunan işletme ve tesislerden yaklaşık 30 milyon lira değerinde enerji nakil kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 13 cep telefonu ve sim kartı, 40 bin 250 lira, 1091 dolar, 45 sterlin ve 50 avro ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.