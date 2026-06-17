Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya merkezli "suç örgütü" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli "suç örgütü" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen "suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Sakarya merkezli "suç örgütü" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen "suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Hendek ilçesinde elebaşılığını E.C.A'nın yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik Sakarya, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İncelemeler sonucu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları ile kredi kartları üzerinden 630 milyon liranın üzerinde işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu çerçevesinde Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca el koyma tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
        Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi Bir gün değil, ömür boyu hat...
        Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi Bir gün değil, ömür boyu hat...
        Kaçırıldığı iddia edilen genç kızın aracını kullanan şüpheli gözaltında
        Kaçırıldığı iddia edilen genç kızın aracını kullanan şüpheli gözaltında
        Sakarya'da kadınlara yönelik "Manevi Farkındalık Atölyeleri" tamamlandı
        Sakarya'da kadınlara yönelik "Manevi Farkındalık Atölyeleri" tamamlandı
        Sakarya'da özel gereksinimli çocuklar şenlikte eğlendi
        Sakarya'da özel gereksinimli çocuklar şenlikte eğlendi
        Manevi Farkındalık atölyeleri doğayla iç içe final yaptı
        Manevi Farkındalık atölyeleri doğayla iç içe final yaptı