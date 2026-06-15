Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi geliştiriliyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent'te çalışmalarını sürdüren girişimci tarafından geliştirilen yerli çipin savunma sanayi, endüstri ve tarım alanlarında kullanılması hedefleniyor.



SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, İSARA firması tarafından geliştirilen yerli yapay zeka çipinin Türkiye'nin teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak önemli projelerden biri olduğunu söyledi.



Çipin özellikle savunma sanayisinde kullanılmasının hedeflendiğini belirten Al, "Bu teknoloji başta İHA'lar, kamikaze dronlar ve askeri araçlarda anlık hedef tespitine yönelik çalışmalarda kullanılacak." dedi.



Al, çipin otomotiv sektörüne de önemli katkılar sunacağını, akıllı araçlarda sürüş güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılmasına yönelik sistemlerde kullanılmasının planlandığını anlatarak, endüstriyel üretim süreçlerinde de önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.



İSARA'nın Türkiye'de yerli yapay zeka çipi üreten firmalardan biri olduğuna değinen Al, "Bu proje, stratejik teknolojiler ve donanımlar konusunda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak önemli çalışmalardan biridir. Projemiz gerek TÜBİTAK gerekse KOSGEB tarafından desteklenmektedir." diye konuştu.



- "Yapay zeka işlemlerinin doğrudan çip üzerinde gerçekleştirilmesi büyük avantaj sağlıyor"



Firma sahibi ve mekatronik mühendisi Ekrem Sert, 4 yıllık çalışmaların ardından üretim aşamasına gelindiğini ve ilk üretimi 2026 yılı sonunda Tayvan'da gerçekleştireceklerini bildirdi.



Sert, projeye başladıkları ilk günden itibaren TÜBİTAK ve KOSGEB'den önemli destek aldıklarına işaret ederek, "Bu destekler projeyi hızlandırdı. Aldığımız desteklerle üretime giden yolda süreçlerimizi önemli ölçüde hızlandırdık." şeklinde konuştu.



Sakarya Üniversitesinde 10 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini, çiplerin tüm tasarımını kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini aktaran Sert, üretimin ardından çeşitli entegrasyon süreçlerinin tamamlanacağını, çiplerin özellikle savunma sanayi, endüstri ve tarım alanlarında kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Sert, yapay zeka uygulamalarının güçlü donanımlara ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Bu donanımların düşük güç tüketimiyle, düşük maliyetle ve yüksek performansla çalışması gerekiyor. Biz geliştirdiğimiz yapay zeka çipleriyle tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Özellikle batarya ile çalışan sistemlerde enerji verimliliği kritik önem taşıyor. Örneğin kamikaze dronlarda nesne tespiti yaparken düşük güç tüketimiyle yüksek performans elde etmek gerekiyor. Bu nedenle yapay zeka işlemlerinin doğrudan çip üzerinde gerçekleştirilmesi büyük avantaj sağlıyor. Geliştirdiğimiz çipler bu alandaki önemli bir soruna çözüm sunuyor." ifadelerini kullandı.

