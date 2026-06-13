Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yerleşkesi "yaşayan kampüs" konseptiyle inşa edilecek

UĞUR SUBAŞI - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) yeni yerleşkesi, "yeşil, dijital, akıllı" hizmet ve uygulama anlayışıyla inşa edilecek.



Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) bazı akademik birimlerin ayrıştırılmasıyla 2018 yılında kurulan SUBÜ, aynı kampüs alanında 6 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksekokulu, 1 enstitü, 20 araştırma ve uygulama merkeziyle faaliyetini sürdürüyor.



Bünyesinde 1200 akademik ve idari personel ile 5 bini uluslararası öğrenci olmak üzere 30 bin öğrenci bulunan üniversitenin, kendi yerleşkesini oluşturmaya yönelik çalışmalar sonuç verdi.



SUBÜ'nün kendine ait kampüs alanı, Arifiye Kalaycı ile Sapanca Hacımercan mahalleleri sınırlarında yer alan 405 dönümlük araziye inşa edilecek.



Üniversite yönetimi, "yeşil, dijital ve akıllı kampüs" kavramıyla sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yapay zeka ve veri temelli yönetim üzerinde üniversitenin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.



Yenilikçi ve çevre dostu yerleşim alanıyla yola çıkılan projeyle kampüs alanında, dijital öğrenci hizmetleri, akıllı derslikler, hibrit eğitim altyapıları, yapay zeka destekli hizmetler, kağıtsız ofis uygulamaları bulunacak.



- "Yaşayan kampüsten bahsediyoruz"



SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversitenin 8 yıllık süreçte önemli başarılar ve ödüller elde ettiğini belirtti.



Sarıbıyık, üniversitenin iş dünyasıyla entegrasyonunu sağlayan +1 uygulamalı eğitim modeline değinerek, bu çalışmayla Türkiye Kalite Derneği tarafından "İlham Veren Kamu Projeleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüklerini, 2019'da da YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Topluma Hizmet" kategorisinde ödül aldıklarını kaydetti.



Türkiye'de "ilk" olarak kurdukları Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünde 1000'in üzerinde öğrencinin 7/24 açık olan atölyelerde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sarıbıyık, 200 takımın teknoloji festivallerine katıldığını anlattı.



Sarıbıyık, şehrin her yerinde var olan üniversite olduklarını ifade ederek, öğrencilerin gelişim ve dönüşümlerinin kampüste şekillendiğini, üniversite kampüs alanının da olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyledi.



Yeni kampüs alanına ilişkin çalışmaları üniversitenin kurulduğu günden itibaren sürdürdüklerini, gecikmeli de olsa belli bir noktaya gelindiğini dile getiren Sarıbıyık, "Arifiye ile Sapanca arasındaki bölgede yaklaşık 405 dönümlük alanın üniversiteye tahsisi gerçekleşti. Burayı akıllı, yeşil, dijital kampüs olarak tanımlayarak bölgenin güzelliğine ilave güzellik katacak şekilde dizaynlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Sarıbıyık, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından bütçelendirmenin yapılacağını, diğer aşamaların da tamamlanmasıyla kampüs inşasına başlanacağını kaydetti.



Yaşayarak öğrenmenin, iş dünyasının çalışmalarını yerinde görmenin öğrenci gelişimini ve dönüşümünü hızlandıracağına işaret eden Sarıbıyık, şöyle devam etti:



"Bundan sonra odaklandığımız nokta akıllı, yeşil, dijital kampüsle ilgili çalışmalar olacak. Aslında bir yaşam merkezinden bahsediyoruz. Öğrenci, akademisyen, idari personel ve dış paydaşlarla yaşayan kampüsten bahsediyoruz. Kampüs alanında eğitim öğretimle ilgili birimler, enstitü, araştırma merkezleri, genel sekreterlik ve idari birimlerimiz olacak. Bunun haricinde sosyal mekanlar, kütüphane, yemekhane, spor tesisleri bulunan yaşam merkezi olacak."



Bundan sonraki süreçte rol model olan, insana fayda sağlayan çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Sarıbıyık, "Kampüsün doğayla iç içe olması, yeşil dönüşümle alakalı rol modelliği, dijital olarak kurgulanması beni heyecanlandırıyor. Kampüs anlamında da rol model olabileceğimizi düşünüyorum. Burada bina yapmaktan bahsetmiyoruz. Binalar kampüs içindeki parçaları oluşturuyor. Doğayla iç içe kendi enerjisini üreten, yeşili ve doğayı koruyan, dijital dönüşüme ön ayak olan yapılar olarak planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

