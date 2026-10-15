Sakarya Valiliği sağanakla ilgili son durumu paylaştı

Sakarya Valiliği, kentte devam eden sağanakla ilgili son durumu paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 17,1 ile 254,8 kilogram arasında ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle toplam 420 ihbar kaydı alındığı aktarılarak, "Karasu ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdu'nda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koordinesinde kurtarma çalışmaları başlatılarak öğrencilerin tahliyesi devam etmektedir. Yoğun yağış nedeniyle Karasu'da 43, Sapanca'da ise 46 vatandaşımız mahsur kalmış olup toplam 89 vatandaşımız güvenli bölgeye alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Yağışlar nedeniyle Karasu ilçesi Darıçayırı ve Kızılcıklı yollarının kapalı olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sapanca ilçesindeki Yanık Köprüsü aşırı yağış sonucu yıkılma tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Sapanca'da Fevziye Köprüsü de yıkılmıştır. Telekom ekiplerinden alınan bilgilere göre Karasu ilçesinde 20 baz istasyonu hizmet dışı kalmış olup ayrıca Ferizli Gölkent, Dörtyol Geyve, Durmuşlar Geyve, Dokurcun Durmuşlar ve Kocaali Şerpetpınarı arasında internet kesintisi yaşanmaktadır. Şu ana kadar herhangi can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımız, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde müdahale ve kontrol çalışmalarını sürdürmektedir."

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Açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve su havzaları çevresinde dikkatli olmaları, taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları, ulaşıma kapatılan yol ve köprüleri kullanmamaları ve resmi makamlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıları takip etmeleri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşmaları istendi.