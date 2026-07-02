Sakarya'da 1 gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y, ölen Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine ile babası Önder Solmaz ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada müşteki vekili, sanık E.Y'nin soruşturma aşamasında sağ elinden bahsettiğini fakat alınan raporda sol elinde ödem olduğunun anlaşıldığını, HTS kayıtlarında da sanığın yoğun internet trafiğinin olduğunun görüldüğünü aktararak, müşteki M.K'nin, maktulün akrabası H.S'ye "Kavga etmeye geliyorlar, kalabalıklar." şeklinde mesaj attığını dile getirdi.



Tanık A.İ.D'nin soruşturma aşaması ve huzurdaki yeminli ifadesinde sanık K.Y.Y. ile hiç iletişim kurmadığını, tesadüfen karşılaşıp hastaneye gitmek amacıyla öndeki aracı takip ettiğini öne sürdüğünü anlatan müşteki vekili, K.Y.Y'nin HTS kayıtlarına göre birden fazla irtibat kurduklarının anlaşıldığını bu nedenle tanık hakkında "yalan beyanda bulunmak"tan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.Y. ve K.Y.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, K.Y.Y'nin "basit yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.



Müşteki vekillerinin tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası fenalaşan Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine Solmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan duruşma öncesi Sakarya Adalet Sarayı önünde maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri, Solmaz'ın resmi bulunan "Kalbimizdesin" ve "Emre için adalet istiyoruz" yazılı dövizlerle sessiz eylem gerçekleştirdi.



- Süreç



Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) arkadaşı E.Y. (20) arasında kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



M.K'nin (23) de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y, tutuklanmıştı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, K.Y.Y. ve E.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca K.Y.Y. için "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

